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Procesan a acusado del feminicidio de estudiante española

La jueza ordenó prisión preventiva contra Francisco Javier "N"; la Fiscalía presentó 26 datos de prueba

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 10:38 p.m.
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Procesan a acusado del feminicidio de estudiante española
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      CUERNAVACA, Mor.— Una jueza vinculó a proceso a Francisco Javier "N" por su probable responsabilidad en el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba una estancia académica en Morelos.

      La jueza de Control de Garantías, Alma Patricia Salas Ruiz, impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.

      Durante la audiencia, el Ministerio Público especializado presentó 26 datos de prueba. Entre ellos se encuentran los testimonios de dos mujeres: una expareja del imputado, quien denunció antecedentes de violencia, y otra persona que aseguró haberlo visto salir de la Casa de Cultura con un cuchillo en la mano.

      Francisco Javier "N" renunció al plazo constitucional de 144 horas para presentar pruebas y solicitó que su situación jurídica fuera resuelta durante la misma audiencia.

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      El hombre fue detenido la tarde del jueves 17 de septiembre en el centro de Cuautla. Posteriormente fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de ese municipio, donde se desarrolló la audiencia inicial.

      La Fiscalía General del Estado de Morelos le formuló imputación por el feminicidio de Tacoronte Aguilera, quien realizaba una estancia en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

      La mañana del viernes, la Fiscalía entregó el cuerpo de la estudiante a sus familiares. En el procedimiento participaron representantes de los gobiernos estatal y federal, el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, y autoridades de la Universidad de Granada.

      El fiscal de Morelos informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también intervino para brindar acompañamiento a la familia.

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