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Deuda federal con farmacéuticas vuelve a subir a 14 mil mdp

Canifarma señala al IMSS-Bienestar como el principal deudor por medicamentos e insumos ya entregados

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 10:27 p.m.
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Deuda federal con farmacéuticas vuelve a subir a 14 mil mdp
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      CIUDAD DE MÉXICO.— La deuda del sector salud del Gobierno Federal con la industria farmacéutica asciende a aproximadamente 14 mil millones de pesos, informó Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

      Al concluir el 16 Congreso Nacional Farmacéutico, el representante empresarial señaló que el principal adeudo corresponde al IMSS-Bienestar, institución que sustituyó al extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aunque también existen cuentas pendientes de otras dependencias.

      La cifra representa un nuevo incremento en las obligaciones gubernamentales con los proveedores. En septiembre de 2025, Canifarma y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) reportaron una deuda cercana a 19 mil millones de pesos, acumulada desde 2021.

      El 17 de marzo de 2026, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, aseguró que el adeudo había disminuido a alrededor de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los datos presentados ahora por la industria, la cantidad volvió a crecer hasta alcanzar los 14 mil millones.

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      Del monto actual, aproximadamente 6 mil millones de pesos corresponden a laboratorios afiliados a la Amelaf, indicó su presidente, Juan de Villafranca.

      El representante empresarial sostuvo que el IMSS-Bienestar ha reconocido los adeudos, pero argumenta que no dispone de recursos suficientes para cubrirlos. Agregó que existen medicamentos entregados durante 2025 y 2026 que todavía no han sido pagados.

      Las organizaciones farmacéuticas pidieron establecer un mecanismo que permita regularizar los pagos y evitar una mayor acumulación de obligaciones por insumos suministrados al sistema público de salud.

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