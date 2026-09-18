Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo

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AXTLA.— Habitantes del ejido Picholco bloquearon nuevamente la carretera México-Laredo mientras se desarrolla la audiencia contra cuatro expolicías detenidos por su probable responsabilidad en hechos relacionados con la muerte de Fermín Isabel Antonio.

La protesta comenzó la tarde-noche de este viernes con el cierre total de la circulación a la altura de la comunidad. Los manifestantes exigen que los exagentes permanezcan en prisión mientras avanzan las investigaciones.

Los habitantes decidieron bloquear la vía ante la posibilidad de que la resolución judicial no responda a sus exigencias. Una protesta similar se realizó durante la tarde y noche del domingo 6 de septiembre.

Fermín Isabel Antonio murió el sábado 5 de septiembre, después de haber sido detenido por policías municipales. Esta semana, cuatro exagentes fueron capturados por diversos delitos presuntamente relacionados con el caso.

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Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha determinado que los acusados sean responsables de las lesiones que provocaron la muerte del joven. Como parte de la investigación también deberá establecerse si algunas heridas estuvieron relacionadas con un accidente automovilístico ocurrido antes de la detención.

El bloqueo provocó la interrupción total del tránsito en la carretera federal, sin que hasta el momento se haya informado cuándo será liberada.