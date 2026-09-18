logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo

Habitantes exigen cárcel para cuatro expolicías mientras se desarrolla la audiencia por la muerte del joven axtlense

Por Huasteca Hoy

Septiembre 18, 2026 10:43 p.m.
A
Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      AXTLA.Habitantes del ejido Picholco bloquearon nuevamente la carretera México-Laredo mientras se desarrolla la audiencia contra cuatro expolicías detenidos por su probable responsabilidad en hechos relacionados con la muerte de Fermín Isabel Antonio.

      La protesta comenzó la tarde-noche de este viernes con el cierre total de la circulación a la altura de la comunidad. Los manifestantes exigen que los exagentes permanezcan en prisión mientras avanzan las investigaciones.

      Los habitantes decidieron bloquear la vía ante la posibilidad de que la resolución judicial no responda a sus exigencias. Una protesta similar se realizó durante la tarde y noche del domingo 6 de septiembre.

      Fermín Isabel Antonio murió el sábado 5 de septiembre, después de haber sido detenido por policías municipales. Esta semana, cuatro exagentes fueron capturados por diversos delitos presuntamente relacionados con el caso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha determinado que los acusados sean responsables de las lesiones que provocaron la muerte del joven. Como parte de la investigación también deberá establecerse si algunas heridas estuvieron relacionadas con un accidente automovilístico ocurrido antes de la detención.

      El bloqueo provocó la interrupción total del tránsito en la carretera federal, sin que hasta el momento se haya informado cuándo será liberada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo
      Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo

      Caso Fermín desata nuevo bloqueo en la México-Laredo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Habitantes exigen cárcel para cuatro expolicías mientras se desarrolla la audiencia por la muerte del joven axtlense

      Transportistas callan sobre la inseguridad
      Transportistas callan sobre la inseguridad

      Transportistas callan sobre la inseguridad

      SLP

      Redacción

      No denuncian nada ante dirigente nacional de SSPCF

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico
      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      En octubre iniciarían las obras de la rúa Valles-Tampico

      SLP

      Redacción

      Invitan a curso de elaboración de dulces
      Invitan a curso de elaboración de dulces

      Invitan a curso de elaboración de dulces

      SLP

      Carmen Hernández