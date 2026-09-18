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Sheinbaum frena reclamos contra Kuri durante acto en Querétaro

La Presidenta pidió dejar las disputas para el periodo electoral

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 10:34 p.m.
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Sheinbaum frena reclamos contra Kuri durante acto en Querétaro
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      QUERÉTARO, Qro.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervino ante los gritos contra el gobernador Mauricio Kuri durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Querétaro y pidió dejar las expresiones electorales para otro momento.

      Cuando algunos asistentes comenzaron a gritar "¡Fuera Kuri!", la mandataria federal detuvo su discurso y respondió que durante el periodo electoral podrían expresar sus posturas, pues ella se encontraba hablando sobre la historia de México.

      Sheinbaum retomó su mensaje para defender la independencia y la soberanía nacional. Al referirse a los Sentimientos de la Nación, sostuvo que solamente el pueblo mexicano puede decidir el rumbo del país, no una élite ni un gobierno extranjero.

      La Presidenta afirmó que defender la soberanía también implica trabajar por las familias, el presente y el futuro de México, además de avanzar en la justicia social.

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      Después del acto, Mauricio Kuri señaló en sus redes sociales que acudió a recibir a la mandataria con motivo de su informe. El gobernador panista destacó que su administración mantiene una relación de cooperación y coordinación con el Gobierno Federal.

      Kuri agregó que la construcción de un mejor país requiere respetar la diversidad y fomentar la pluralidad política.

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