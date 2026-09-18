Camioneta arrolla a pareja en moto; muere el conductor

Un joven motociclista perdió la vida y su esposa embarazada resultó lesionada luego de ser arrollados por una camioneta en los carriles centrales de Circuito Potosí, frente a la colonia Cactus, en Soledad de Graciano Sánchez.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando la pareja circulaba en una motocicleta con dirección a la carretera a Rioverde.

Al llegar frente a la colonia Cactus, el conductor de una camioneta Toyota Raize gris impactó la motocicleta. De acuerdo con la información preliminar, la unidad circulaba presuntamente a exceso de velocidad.

Después del choque, la camioneta salió de los carriles centrales y terminó volcada, con las llantas hacia arriba, en el área destinada para la construcción de un parque lineal.

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El motociclista murió en el lugar debido a las lesiones sufridas. Su esposa fue llevada inicialmente en un taxi para recibir atención médica; sin embargo, ante la gravedad de su estado y debido a que está embarazada, la unidad regresó al sitio del accidente para solicitar apoyo especializado.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron al conductor de la camioneta y comenzaron las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el percance.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios para integrar la carpeta correspondiente.