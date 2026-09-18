Fiscalía detiene a sospechoso por feminicidio en Cuautla

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CUAUTLA, Mor., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Valentín, padre de Claudia Tacoronte, asesinada el sábado pasado en este municipio ubicado al oriente del estado, llegó a la Casa de Cultura en Cuautla para visitar el sitio donde agonizó su hija, al ser atacada con un arma blanca, que le provocó la muerte.

Homenaje en la Casa de Cultura de Cuautla

Frente al lugar donde pereció la joven de 21 años, colocaron ramos de flores y permanecieron por lo menos cinco minutos frente a este sitio, que se ha convertido en una ofrenda en memoria de la estudiante española.

Con Valentín viene el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, autoridades del gobierno federal y de la fiscalía especializada en homicidios del estado de Morelos.

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Al padre de la joven lo acompaña una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública; el sitio permanece prácticamente tomado por elementos de la Policía de Morelos.

Detención y audiencia del presunto feminicida

En este lugar, de acuerdo con el fiscal general de Morelos, el principal sospechoso identificado como Francisco Javier "N" ingresó a la Casa de Cultura para robar el teléfono móvil de Claudia, pero, aparentemente, encontró resistencia y en respuesta la acuchilló.

El hombre fue detenido ayer por la tarde a aproximadamente dos kilómetros de la escena del crimen.

Inicia audiencia contra Francisco Javier "N"

La audiencia de control inicial del presunto feminicida, Francisco Javier "N" estaba programada para alrededor de las 16:25 horas, en los Juzgados de Cuautla, para ser imputado por el delito de feminicidio; sin embargo, hubo un receso.

Mientras tanto, en la Casa de Cultura de Cuautla, permanece el padre de Claudia, junto con los organizadores de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, cuya convocatoria atendió Claudia para inscribirse y participar en los talleres desde el viernes pasado.

Las investigaciones refieren que Claudia realizó trabajos el viernes y el sábado asistió a la inauguración del evento, continuó con sus actividades y, por la noche, cuando terminó de cenar, salió al patio de la Casa de Cultura para realizar una llamada telefónica y fumar un cigarro, cuando fue sorprendida por su agresor.

Antes de su visita a la Casa de Cultura de Cuautla, el señor Valentín acudió al cuarto que alojó a su hija durante las tres semanas de su estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, muy cerca de la institución educativa.

También se reunió con compañeros y compañeras de su hija que la conocieron en el aula.

Por la mañana, el cuerpo de Claudia fue llevado a la Ciudad de México y, de acuerdo con el fiscal morelense, Fernando Blumenkron Escobar, será repatriado a España a bordo de un avión privado.