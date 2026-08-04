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Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional

El segundo simulacro nacional 2026 se realizará el 19 de septiembre con hipótesis de sismos en cinco regiones.

Por El Universal

Agosto 04, 2026 05:34 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención civil y fortalecer las capacidades de reacción de la población, las autoridades federales convocaron formalmente a la realización del Segundo Simulacro Nacional 2026.

      Este ejercicio masivo, que conmemora los acontecimientos telúricos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, se lleva a cabo el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

      Escenarios regionales y prueba de alertamiento en telefonía celular

      De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la hipótesis central para la Zona Centro plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

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      Debido a que las 32 entidades federativas presentan diferentes niveles de riesgo sísmico, el organismo gubernamental distribuyó el ejercicio en cinco escenarios hipotéticos regionales.

      La planificación territorial de la CNPC contempla cinco hipótesis de emergencia para evaluar la coordinación institucional y la respuesta social en todo el país:

      - Zona Centro (Magnitud 7.7, profundidad 67 km): Epicentro en Tehuacán, Puebla. Participan 14 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Guanajuato.

      - Zona Noroeste (Magnitud 7.1, profundidad 30 km): Epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California. Participan 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

      - Zona Noreste (Magnitud 5.2, profundidad 10 km): Epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León. Participan 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

      - Península de Yucatán (Magnitud 7.0, profundidad 15 km): Epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy, Quintana Roo. Participan 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

      - Golfo de Tehuantepec (Magnitud 7.6, profundidad 22 km): Epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas. Participan 3 entidades: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

      Detalles confirmados sobre la alerta sísmica en telefonía móvil

      De acuerdo con la información brindada por las autoridades de telecomunicaciones y los operadores de red (Telcel, Movistar, AT&T y Altán):

      - Sin requerimiento de aplicaciones: No se necesita instalar programas de terceros ni pagar suscripciones, ya que la señal se transmite directamente a través de las antenas de telefonía móvil.

      - Estado de la red: El equipo celular debe estar encendido y contar con señal o cobertura de red móvil al momento de la emisión.

      - Formatos de pantalla: La notificación puede aparecer acompañada de un sonido estridente y un mensaje en pantalla bajo las etiquetas (alerta máxima) o (alerta extrema), clasificaciones estandarizadas a nivel internacional.

      En caso de que el dispositivo no emita la señal durante la prueba, la ciudadanía puede consultar los tutoriales de verificación publicados por las dependencias oficiales o reportar la incidencia comunicándose al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) mediante el número 079.

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