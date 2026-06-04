Japón traslada entrenamiento a El Barrial en Monterrey por condiciones del campo
El cambio de sede generó críticas en redes sociales contra UANL Tigres en Monterrey.
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MONTERREY, México (AP) — La selección de Japón cambió de sede de entrenamiento en Monterrey antes del Mundial, después de que las jugadoras se encontraron con una cancha en malas condiciones, estropeada por parches de tierra, en su campo de prácticas original.
Cambio de sede de entrenamiento de Japón en Monterrey
Los japoneses informaron que se trasladaron de las instalaciones del club mexicano UANL Tigres, sede del entrenamiento del miércoles, a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.
La delegación no especificó por qué se mudó. El entrenamiento fue programado para la tarde del jueves.
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Reacciones y contexto del cambio de sede
El contratiempo con la sede se ha vuelto viral en las redes sociales en México, desatando fuertes críticas contra UANL Tigres.
Japón debutará en el Mundial contra Holanda en Arlington, Texas, el 14 de junio y luego enfrenta a Túnez en Monterrey el 20 de junio, antes de regresar a Texas para jugar contra Suecia el 25 de junio.
El campamento oficial de entrenamiento de los japoneses para el Mundial estará en Nashville, Tennessee, instalándose el 8 de junio.
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