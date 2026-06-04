Donald Trump anuncia llenado del Estanque Reflectante en Washington

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WASHINGTON (AP) — El agua comenzó a llenar nuevamente el recién renovado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln el jueves, anunció el presidente Donald Trump desde el Despacho Oval.

Durante un acto no relacionado, el mandatario reprodujo un video en el que se podía ver el agua brotando hacia el fondo recién pintado del estanque ubicado al pie del Monumento a Lincoln.

"Esa es agua limpia y hermosa", señaló el mandatario.

Un video en vivo mostraba el agua acumulándose en el centro del estanque, dentro del cual aún había trabajadores y camiones.

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Trump señaló que las obras para pintar el fondo del estanque de un tono más intenso --al que llama "azul bandera estadounidense", se completaron el miércoles. El gobierno indicó en documentos judiciales que se tenía previsto que el estanque se llenara de agua a más tardar el domingo.

Trump ha dicho que el costo de los trabajos en el estanque es de entre 1,5 millones y 2 millones de dólares, pero los registros muestran que se han adjudicado contratos para el proyecto por un valor de al menos 14,8 millones de dólares. El mandatario anunció la obra en abril pasado, asegurando que se inspiró en las quejas de un amigo que visitó Washington desde Alemania y calificó el estanque como oscuro y repugnante.

El proyecto es otra forma en la que Trump busca dejar su huella en la ciudad, junto con la demolición del ala este de la Casa Blanca para la construcción de un salón de fiestas y sus planes de levantar un arco entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

El estanque reflectante, que tiene más de 610 metros (2.000 pies) de largo, fue construido en la década de 1920. Se ubica entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington y es uno de los lugares más emblemáticos de Washington. Martin Luther King Jr. pronunció allí su célebre discurso "Tengo un sueño" en 1963.

Hasta 2012, cuando se llevó a cabo una renovación, el estanque tenía capacidad para unos 24,6 millones de litros (6,5 millones de galones), el equivalente a unas 10 piscinas olímpicas, según el Servicio de Parques Nacionales. Durante esa renovación, el estanque fue rediseñado con un sistema de circulación y filtración para que, en lugar de usar el agua potable de la ciudad, tome agua de río desde la cercana Cuenca Tidal. Washington y los estados circundantes enfrentan condiciones de sequía.

Los críticos han dicho que Trump ha dedicado demasiado tiempo y atención a sus proyectos predilectos y no lo suficiente a asuntos que preocupan a los votantes --como el costo de vida-- de cara a las elecciones de noviembre próximo. Otros han señalado que el mandatario quiere que el estanque reflectante se parezca más a una piscina.

Una organización sin fines de lucro con sede en Washington llamada Cultural Landscape Foundation presentó una demanda el mes pasado para solicitar a un juez que obligue al gobierno federal a suspender las obras en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, asegurando que el nuevo color de pintura parecía de "parque temático".

Aún no se ha emitido una orden en el caso, y el gobierno de Trump notificó el miércoles al tribunal que las obras habían concluido y se tenía previsto llenar la cuenca a más tardar el domingo.

El Departamento del Interior, que supervisa al Servicio de Parques, no respondió de momento a un mensaje en busca de información.