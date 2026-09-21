Conmemora UNAM 475 años Universidad de México

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemora este lunes los 475 años de la fundación de la Universidad de México con una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El acto solemne comienza a las 10:00 horas y recuerda el 21 de septiembre de 1551, cuando el príncipe Felipe, en nombre de su padre, Carlos V de Alemania y I de España, expidió la Cédula Real que dio origen a la Real y Pontificia Universidad de México, primer antecedente de la actual UNAM.

Bajo el lema "Nuestra historia es futuro", la comunidad universitaria reflexionará sobre casi cinco siglos de generación y transmisión de conocimiento, así como sobre el papel que la institución ha tenido en el desarrollo científico y tecnológico, la creación artística y la formación de generaciones de estudiantes.

La conmemoración comprende cerca de 400 actividades académicas, culturales, científicas, artísticas, deportivas y de divulgación en más de 70 entidades universitarias ubicadas en Ciudad Universitaria, el Valle de México, distintas entidades del país y el extranjero.

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"Tenemos una agenda de más de 360 actividades, la mayor parte de las cuales se realizará durante los próximos meses. Son muy disímbolas. Van desde foros, paneles, mesas redondas y conferencias magistrales hasta acciones más lúdicas, como la siembra de 475 árboles en las distintas facultades de Estudios Superiores o la megaofrenda, que este año llevará por título ´475+ Trayectorias que nos sustentan´", señaló Néstor Martínez Cristo, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales de la Rectoría.

El sábado 26 de septiembre, la Orquesta Filarmónica de la UNAM también celebrará sus 90 años con un concierto que marcará la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl, después de su remodelación. El programa incluirá obras de Gabriela Ortiz, Saint-Saëns, Tchaikovsky y Mahler.

El martes 29 de septiembre, la Cámara de Diputados realizará una sesión solemne en el Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir homenaje a la Universidad y develar en el Muro de Honor la leyenda: "475 años de la Universidad de México 1551-2026". La ceremonia fue aprobada por unanimidad el pasado 14 de septiembre.

Como parte de los festejos, del 7 de octubre al 31 de marzo de 2027 permanecerá abierta en el Colegio de San Ildefonso la exposición "Universidad de México: 475+ años de concebir futuros", integrada por más de 700 piezas, entre manuscritos, incunables, mapas, fotografías, fósiles, instrumentos científicos y obras artísticas.

La muestra contará con recursos tecnológicos inmersivos para recorrer la historia de la generación del conocimiento en la Universidad, mostrar su presente y plantear los caminos que deberá seguir en las próximas décadas.

El 12 de octubre también será inaugurada la exposición fotográfica "Somos historia, somos futuro. 475+ Universidad de México", en la Galería de la Juventud Heroica del Bosque de Chapultepec. Estará integrada por 62 mamparas con fotografías de gran formato sobre el pasado y el presente de la institución.

La Universidad prepara, además, un libro conmemorativo cuya primera parte será el catálogo de la exposición de San Ildefonso. La segunda, titulada "25 para los 500", reunirá textos de 24 universitarios destacados y del rector, entre ellos Francisco Bolívar, Margo Glantz, Elena Poniatowska, Gonzalo Celorio, Diego Valadés, Hugo Sánchez, Ana María Cetto, Julia Carabias y Silvia Torres. Su publicación está prevista para el primer trimestre de 2027.

Martínez Cristo destacó que se busca una participación amplia de los estudiantes en los festejos. "No queremos que ésta sea solamente ´de encorbatados´. A las directoras y directores de las diferentes escuelas y facultades les hemos pedido que incorporen a sus comunidades estudiantiles a las actividades que organicen", afirma.

"La fortaleza de la Universidad Nacional ha quedado evidenciada a lo largo de más de un siglo. Sin duda, la UNAM es una de las instituciones pilares de este país", sostuvo.