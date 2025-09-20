logo pulso
“Comandante H”, hasta 158 años de prisión

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
“Comandante H”, hasta 158 años de prisión

VILLAHERMOSA, Tab.- Hernán Bermúdez Requena, alias el “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión, en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, reveló el Fiscal General del Estado de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Sin abundar en detalles, el funcionario explicó que esta sentencia sería por los delitos del fuero común; sin embargo, se sumarían otros que son del fuero federal.

Recordó que aún faltan varias etapas del proceso penal que se sigue contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco.

“(De ser) penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años, por lo que hace la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años, esa es la penalidad que alcanzaría” señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero les estaremos informando”

Insistió en que Bermúdez Requena tiene la posibilidad de acogerse a un criterio de oportunidad y solicitar la figura de testigo protegido, y dependiendo de la información que pueda aportar a las autoridades, podría ser considerado atenuante.

