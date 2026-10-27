Profeco compara precios de pan de muerto en cadenas y panaderías

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En el marco de los festejos anuales por el Día de Muertos en México, diversos ciudadanos comienzan a comparar precios y calidad en la compra de los elementos que se necesitan para la instalación de la ofrenda o el consumo personal en casa.

El pan de muerto es un elemento que tiene su origen en las culturas prehispánicas. Las ofrendas ceremoniales en esta época consistían en "panes" de diversas figuras como mariposas o rayos, elaborados a base de amaranto y "pan ázimo", un tipo de pan de maíz seco y tostado, sin cal.

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Por ello, como parte de su serie de consejos semanales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió algunas recomendaciones y aspectos a considerar en la compra de pan de muerto a nivel nacional.Pan de Muerto en México: precios y calidadA través de su programa nacional Quién es Quién en los Precios, la Profeco llevó a cabo un levantamiento especial de precios de diversas variedades y presentaciones de pan de muerto con azúcar por pieza, con el fin de informar a la población consumidora.Este análisis comparó el costo del pan de muerto tradicional con azúcar en cadenas comerciales y panaderías, en su tamaño individual (de 80 a 100 gramos) y familiar (de 800 gramos a 1 kilogramo).Supermercados· Bodega Aurrera: Individual a 14.30 pesos y Familiar a 108.00 pesos.· Chedraui: Individual a 18.57 pesos y Familiar a 119.90 pesos.· Walmart: Individual a 20.00 pesos y Familiar a 125.00 pesos.· Soriana: Individual a 21.59 pesos y Familiar a 123.00 pesos.· La Comer: Individual a 25.43 pesos y Familiar a 211.33 pesos.Panadería· Tradicionales: Individual a 19.04 pesos y Familiar a 120.00 pesos.· Cadena (La Esperanza, Pastelería Lecaroz, Liverpool y Sanborns): Individual a 24.17 pesos y Familiar a 165.00 pesos.Este análisis reveló que el pan de muerto individual tiene un precio promedio de 20.00 pesos, mientras que el costo promedio del familiar es de 123.90 pesos.¿Cómo hacer tu propio pan de muerto en casa?Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compartió una receta casera y económica para preparar pan de muerto desde la comodidad de tu hogar, con el objetivo de ayudar al bolsillo de la ciudadanía mexicana.Ingredientes:· 2 tazas de harina de trigo (500 gramos).· 2 tazas de agua· 1 y 1/4 tazas de azúcar (300 gramos)· 1/2 taza de mantequilla (125 gramos)· 1/3 taza de manteca vegetal (100 gramos)· 3 huevos· 7 yemas de huevo· 1 sobre de té de azahar· 4 cucharadas de anís· 3 cucharadas de mantequilla para engrasar la charola· 2 sobrecitos de levadura (20 gramos)· 1 cucharada de ralladura de naranja· 1/4 cucharadita de salPreparación:Paso 1: En un recipiente vierte levadura con 8 cucharadas de agua tibia, luego agrega harina y mézclala hasta formar una pasta. Moldea una bola con tus manos y deja que se fermente cerca del calor, hasta que duplique su volumen.Paso 2: Pon a hervir media taza de agua con el anís por 5 minutos, luego cuélala y repite este paso con el azahar.Paso 3: En otro recipiente vierte harina, añade sal, 15 cucharadas de azúcar, 2 huevos, 7 yemas de huevo, 3 cucharadas de agua de azahar, 3 de anís, ralladura de naranja, manteca y mantequilla. Mezcla los ingredientes con las manos.Paso 4: Cuando la mezcla sea homogénea, añádela a la masa con la levadura fermentada y continúa amasando hasta que se le formen burbujas y se despegue con facilidad de la tabla. Forma una bola con tus manos y unta un poco de manteca vegetal.Paso 5: Colócala dentro de una cacerola y cúbrela con un trapo húmedo. Déjala reposar en un lugar tibio hasta que duplique su volumen (cerca de 4 horas). Luego, vuelve a amasar ligeramente y colócala sobre una charola con manteca vegetal.Paso 6: Forma los adornos que acompañan al pan y hornea durante 35 minutos a una temperatura de 180° C. Finalmente, añade la azúcar espolvoreada.