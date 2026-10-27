Hasta PRI usó empresa favorita de Taddei

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No solo fue el INE. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también contrató los servicios de Corporativo Zeg, una de las empresas de materia electoral señaladas de ser parte del conglomerado de empresas que habrían sido beneficiadas por la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

En el contrato C/SSA/0049-2019 se detalla que en la elección interna de 2019 para elegir a la nueva dirigencia nacional del partido y en donde salió ganador Alejandro Moreno Cárdenas, el tricolor desembolsó 21.2 millones de pesos por el material de papelería para llevar a cabo esa elección.

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El contrato incluye la distribución de todos los materiales por parte de Corporativo Zeg, como boletas, actas y tinta indeleble a los 32 estados de la República donde se llevó a cabo la elección.El contrato fue firmado por Juan Nazario Ahuactuzin Ponce, entonces representante legal del PRI; y por Adrián Rosendo Esquivel Bárcenas, como representante legal del Corporativo Zeg SA de CV.-----Empresa experta en materia electoralEn la página 2, la empresa afirmaba que contaba con la experiencia y conocimientos profesionales y técnicos para cumplir con las obligaciones que contenía el contrato para prestar los servicios que el partido le solicitaba.También aseguraba contar con el personal calificado y debidamente acreditado como "experto en la materia" y que era apto para el cumplimiento del contrato."Sin embargo, en caso de que las actividades objeto del presente contrato requieran un nivel de experiencia mayor, el proveedor tiene la capacidad para subcontratar a cualquier personal para llevar a cabo las actividades objeto del presente contrato, bajo todas y cada una de las especificaciones, directrices y particularidades que se requieran", señaló la empresa.El servicio estipulaba la entrega de 18 mil 483 cajas con tres crayones negros hechos de cera y pigmentos orgánicos para marcar 6 millones 764 mil 615 boletas tamaño media carta con sustrato de papel seguridad, foliadas consecutivamente y con medidas de seguridad M3.El PRI compró 12 mil 322 líquidos indelebles en envase tipo plumón traslúcido fabricado en polipropileno de alto impacto con el logotipo del partido, así como 6 mil 161 carteles de papel bond impresos a cuatro tintas para anotar los resultados de cada casilla.El contrato también detalla que se entregaron 6 mil 161 lonas impresas a cuatro tintas para marcar los lugares en los que se llevaría a cabo la votación, 18 mil 483 cajas de cartón para archivo de tamaño carta y 6 mil 467 listas nominales tamaño documento con respaldo en papel kraft color amarillo, encuadernadas y pegadas.En la elección, que se realizó el 11 de agosto de 2019, también se utilizaron 12 mil 322 actas tamaño doble carta, con un autocopiante blanco en un original y tres copias en papel reciclado, así como una copia con marca de agua.