Maná ofrecerá concierto gratuito en Red Rocks con transmisión en vivo

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Maná está cumpliendo uno de sus más anhelados sueños. A inicios de su carrera, cuando aún se ganaban la vida tocando covers y con el poco dinero que obtenían en trabajos de paso, se imaginaban ofreciendo un concierto en el anfiteatro al aire libre Red Rocks, ahora, ya lo han logrado y, sin importar que no estés en ese show, podrás presenciarlo, pues la banda realizará una transmisión gratuita y en vivo; te contamos los detalles.

En la cuenta de Instagram de la banda, su líder, Fher Olvera, rememoró que, luego de que él, junto con Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, dejaran Guadalajara para probar suerte en Estados Unidos, se vieron en la necesidad de tomar otros empleos, que nada tenían que ver con la música, pues tenían que solventar sus gastos; en esa época se establecieron al oeste de EU, en Denver.

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"Le tuvimos que echar mano al lava plato, por ahí de los 21 años de edad", expresa Fher en un video.En esa misma época, les contaron acerca de la existencia del Red Rocks, un recinto al aire libre, ubicado lejos de la civilización, en Morrison, Colorado, a unos 25 kilómetros de donde ellos se encontraban.Fue entonces que Olvera emprendió un viaje para conocer el lugar y, maravillado por la energía que transmitía, nació en él la esperanza de que, un día, volvería con la banda para que tocaran para las más de nueve mil personas que acoge el anfiteatro; 40 años después, lo logró."Me quedé pasmado, para una banda, como nosotros que, en esa época, tocábamos, a veces, en bares vacíos, llegar a Red Rocks era ir a tocar a Marte y, yo creo que, desde chavo, ya tenía esa corazonada que iba a regresar aquí... ay, cabrón... llegaste", reflexionó jactancioso.----¿Cuándo y dónde ver la presentación de Maná en Red Rocks?Maná ya ha ofrecido dos conciertos, con aforo completo, en Red Rocks, los días 4 y 5 de septiembre, pero volverán el viernes 6 de noviembre para ofrecer un último recital, el que, además, será transmitido en vivo para que sus fans, en otras partes del mundo, puedan presenciarlo, sin necesidad de pagar por hacerlo.La transmisión será a través del canal oficial de YouTube de Maná y, en México, podrá verse a partir de las 18:30 horas, es decir a las 6:30 de la tarde.