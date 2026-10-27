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"Checo" Pérez apunta a mantenerse en Cadillac

El piloto mexicano Sergio Pérez apunta a extender su permanencia en Cadillac más allá de 2026.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 04:47 p.m.
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Checo Pérez apunta a mantenerse en Cadillac
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      Desde un principio se anunció que Sergio Pérez correría por dos años en Cadillac, aunque el mexicano apunta a permanecer más tiempo en la Fórmula Uno y, en concreto, con la escudería estadounidense.

      "Tengo la motivación de seguir y de mejorar este proyecto. Sé que en un año más no voy a poder llegar a donde quiero estar con Cadillac y tengo la motivación de seguir más años. Espero pronto poder contarles algo", mencionó.

      Estar en Cadillac tiene algo distinto porque "ahora la motivación es construir un proyecto", reconoció el mexicano.

      Checo buscaría quedarse para conocer cuál es el límite del equipo. "Este es mi mayor reto, mi mayor objetivo: llevar a Cadillac hacia adelante. Empezamos desde atrás y quiero ver hasta dónde podemos llegar", comentó.

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      La construcción de esta nueva escudería la está llevando a cabo junto a Valtteri Bottas, quien podría abandonar el equipo, según los reportes que han surgido.

      Perder al finlandés es una idea que no le agrada al tapatío, porque considera que "Valtteri es un pilotazo, tiene de los mejores currículums que hoy existen en la F1".

      Y aunque sabe que no depende de él, perder al europeo podría ser un fuerte golpe para el desarrollo del equipo.

      "Al final no es mi decisión, a mí me encantaría seguir con Valtteri, aporta mucho para el equipo", culminó.

      Balance de la temporada debut de Cadillac en Fórmula 1

      La temporada debut de Cadillac en la Fórmula Uno ha sido como se esperaba, incluso un poco mejor de lo pronosticado.

      Sergio Pérez ha sido el hombre más destacado dentro de la organización, con un mayor porcentaje de resultados positivos respecto a su compañero, Valtteri Bottas. No obstante, los problemas han sido recurrentes con el MAC-26, situación que ha complicado el desempeño del equipo durante su primera campaña en la máxima categoría.

      "Sabíamos que iba a ser un año complicado, comenzar un proyecto desde cero en la F1 sin duda es difícil", aceptó el mexicano.

      Pese a conocer el reto que representa, el tapatío asegura que "tengo la confianza de que el próximo año estemos bastante sólidos como equipo y peleando por resultados importantes en la F1". El piloto confía en que el trabajo realizado permita a Cadillac dar pasos adelante en su siguiente temporada.

      Los trabajos continúan dentro de la organización para crecer, pero, al tratarse de grandes empresas, el tiempo de espera para ver resultados puede ser prolongado. La escudería estadounidense deberá mantener sus esfuerzos en las diferentes áreas para consolidar el proyecto.

      "Hay que empujar en todos los departamentos, son organizaciones enormes y todo tarda mucho en la F1", apuntó "Checo".

      Diferencias en el liderazgo y voz dentro de Cadillac

      Además de su balance sobre la temporada, Pérez también compartió las diferencias que existen respecto a su paso por Red Bull, pues en Cadillac él es la voz de mando y sus opiniones tienen un peso importante dentro de la organización.

      "En Cadillac se toma mucho en cuenta todo lo que digo", puntualizó.

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