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Claudia Sheinbaum pide actuar ante irregularidades en INE

Sheinbaum señaló que la Cámara de Diputados eligió a Guadalupe Taddei y que se debe investigar cualquier irregularidad.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 04:42 p.m.
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Claudia Sheinbaum pide actuar ante irregularidades en INE
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esté colonizado por Morena y reiteró que si se encuentra alguna irregularidad durante la gestión de la expresidenta consejera Guadalupe Taddei Zavala se debe actuar.


      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "no nos vengan ahora a decir que el problema es Morena, si la eligió la Cámara de Diputados a Taddei, pero si además si se encuentra que hay una irregularidad que se actúe".

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      En ese sentido, la mandataria afirmó que "la mayoría de los que trabajan ahí son de la época de la creación del INE o del Instituto Federal Electoral. Incluso la mayoría tiene servicio civil de carrera".
      "El 90% de las y los trabajadores son de aquella época. Algunos de la época de Lorenzo Córdova. La mayoría, la gran mayoría", dijo.
      "Que todo lo que depende, sea de la Presidencia del INE y de la Secretaría Ejecutiva, tiene que ser gente proba y tiene que ver auditoría permanente, totalmente de acuerdo", declaró.

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