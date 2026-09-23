Con Ojeda, los Farías escalaron en la Marina

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Ciudad de México.- Con su tío político, el almirante José Rafael Ojeda Durán, al frente de la Secretaría de Marina (Semar), los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de ser parte de una red de huachicol fiscal, lograron ascensos importantes, se colocaron en puestos clave y duplicaron sus salarios en seis años.

Una revisión de sus declaraciones patrimoniales, muestra que Manuel Roberto Farías Laguna tuvo un ascenso en la Secretaría de Marina junto con su hermano Fernando Farías Laguna, ambos señalados de encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias por huachicol fiscal.

En 2017, antes de que Ojeda Durán fuera titular de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna era capitán y se desempeñaba como subjefe de Servicios Generales en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), y llegó a ser vicealmirante. En tanto, Fernando Farías Laguna también era capitán en mayo de 2017 y laboraba en Inspección y Contraloría General de Marina, y alcanzó a ser contralmirante.

La evolución patrimonial de Manuel Roberto, disponible en la plataforma Declaranet, detalla que pasó de ganar en 2016 un total de 936 mil pesos anuales a recibir 1.7 millones de pesos en 2025, es decir, casi duplicó su salario, similar al que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mismo caso es el de su hermano Fernando, quien en 2019 pasó de percibir 822 mil 952 pesos por año a un millón 417 mil 134 pesos en 2025.

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En su declaración patrimonial, Manuel Roberto Farías Laguna declaró ingresos anuales en 2025 por un millón 781 mil 598 pesos, salario similar al que reportó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras que Fernando Farías Laguna reportó un salario anual de un millón 550 mil pesos, y que compró de contado dos terrenos el mismo día por un monto de 700 mil pesos.