¿Qué zona de un huracán es más peligrosa según su ubicación?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó este martes que el huracán Simón se mantiene como categoría 1, y continúa desplazándose en dirección al oeste-noroeste, a una velocidad de 6 km por hora.

SMN alerta sobre lluvias y riesgos en estados afectados

De acuerdo con el reporte del SMN, los estados que podrían registrar precipitaciones son Nayarit, Sinaloa y Jalisco, donde también se podrían presentar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones.

Aunado a ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó la alerta azul, en 4 municipios de Baja California Sur y 18 municipios de Sinaloa, incluyendo Concordia, Culiacán, Elota, El Fuerte, Mazatlán, Rosario, San Ignacio y Navolato.

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Partes del huracán y su peligrosidad según NOAA

Un huracán es un sistema de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos en el hemisferio norte rotan en dirección contraria a las manecillas del reloj. Su velocidad de desplazamiento suele ser de 20 kilómetros por hora y miden cerca de 483 kilómetros de ancho.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), una de las partes principales de un huracán son las bandas nubosas en forma de espiral alrededor de su centro. Estas producen fuertes ráfagas de lluvia y viento, así como tornados.

Asimismo, el llamado ojo del huracán es la región de menor presión y mayor calma, cielos despejados o con poca nubosidad y de aproximadamente 30 a 65 km de diámetro; se extiende desde el nivel del mar hasta la parte superior, y está rodeado de una pared de nubes espesas cargadas de lluvia.

Por su parte, la pared del ojo está compuesta de un anillo de nubes densas y en esta parte se localizan los vientos más fuertes del huracán, acompañados de tormentas eléctricas intensas y lluvias torrenciales. Los cambios en su estructura pueden provocar variaciones en la velocidad del viento.

En esta zona se concentraría la destrucción más severa, según el área del huracán. Según su ubicación respecto a su avance, el lado más riesgoso es el lado derecho en el hemisferio norte, ya que a la velocidad propia de los vientos se le suma la velocidad de traslación con la que el sistema se desplaza.