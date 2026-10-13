"Cuna de lobos"; la telenovela que paralizó a México y a Zabludovsky

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Jacobo Zabludovsky, titular del noticiero estelar de Televisa, confesó que por fin iba a poder dormir tranquilo tras el desenlace de la emblemática telenovela mexicana "Cuna de lobos", la historia de suspenso y drama policíaco que llegaba a su fin el 5 de junio de 1987 tras haber iniciado el 13 de octubre de 1986 por El Canal de las Estrellas.

Impacto en la comunidad

La historia de 170 episodios fue protagonizada por Diana Bracho (Leonora) y Gonzalo Vega (José Carlos), y tuvo como antagonista estrella a María Rubio en el icónico papel de Catalina Creel.

Alejandro Camacho, Rebecca Jones, Lilia Aragón, Rosa María Bianchi y Carmen Montejo también formaron parte del elenco que fue todo un éxito hace 40 años, cuando las telenovelas vivían su mejor momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La historia habla de que tras la muerte del patriarca Carlos Larios, su testamento establece que la herencia farmacéutica será para el descendiente que tenga un hijo varón.

Para garantizar que su hijo Alejandro conserve el poder, Catalina Creel, una mujer fría y despiadada que lleva un característico parche en el ojo, recurre a asesinatos, mentiras y otros crímenes.

La telenovela rompió con los esquemas del melodrama tradicional al incorporar suspenso psicológico y convertir a su villana en el centro de la historia.

Cronología del caso

El final de "Cuna de lobos"

Después de 170 capítulos de media hora cada uno, y ocho asesinatos en la historia, llegó a su fin la telenovela "Cuna de lobos", su impacto fue tal que el capítulo final alcanzó un 73% de rating, con las calles de la Ciudad de México prácticamente vacías durante su transmisión.

Tras llegar a su final, Jacobo Zabludovsky inició el noticiero "24 horas" con la noticia sobre el final del melodrama:

"Y esta noche ya puede usted, y yo también, dormir tranquilo, terminó 'Cuna de lobos', hoy se supo la terrible verdad de una historia que pasó de la ficción a las primeras planas de los periódicos de este mediodía", expresó.

En el noticiero de Zabludovsky se habló de cómo la historia había paralizado a todo un país durante casi nueve meses, y de cómo el mal podría haberlo heredado un nieto de Catalina Creel.

Antes de mandar a unos anuncios, Jacobo invitó a los televidentes, amantes de esta telenovela, a ver un especial que se transmitiría en próximos días.

"Lo más intrigante de la historia es que nos anuncian que el domingo a la una va a haber más de 'Cuna de lobos', ahí estaremos pendientes el próximo domingo a la una en este canal 2".