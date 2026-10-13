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Samuel García informa que desplome de puente no afecta Metro

La empresa Mota-Engil asumió responsabilidad y reparará el puente colapsado en Monterrey.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 05:28 p.m.
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Samuel García informa que desplome de puente no afecta Metro
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      El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, informó que el desplome de un puente peatonal municipal sobre la avenida Constitución en la ciudad de Monterrey provocado por un error operativo de maquinaria de la empresa Mota-Engil, dejó daños materiales en un vehículo, pero no personas lesionadas.

      Detalles confirmados

      A través de una publicación en redes sociales, el mandatario estatal aseguró que el incidente no afectará la construcción ni los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro.

      El incidente ocurrió aproximadamente a las 13:15 horas, frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez, cuando un tráiler de cama baja que transportaba una excavadora sobre orugas impactó la parte central de la estructura al no librar su altura.

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      Acciones de la autoridad

      Como consecuencia del golpe, la sección central de la pasarela se desprendió y cayó sobre los carriles exprés de la avenida, impactando a un vehículo particular que transitaba por el lugar, sin que se reportaran personas lesionadas.

      Ante lo ocurrido, García Sepúlveda señaló que Mota-Engil asumió la responsabilidad total del incidente y se hará cargo íntegramente de la reparación del puente municipal, así como de las maniobras correspondientes y de atender a las personas afectadas.

      Añadió que el Gobierno del Estado vigilará que la empresa cumpla con estas obligaciones bajo las máximas medidas de seguridad. Asimismo, reiteró que el accidente no representa una afectación para el desarrollo de los proyectos de movilidad en la entidad.

      "Las obras de movilidad que nuestro estado necesita siguen su curso sin retrasos", afirmó el gobernador. Finalmente, indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con el caso.

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