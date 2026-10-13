Yeri Mua y Bellakath en disputa por pelea en Ring Royale
La influencer Yeri Mua y la cantante Bellakath intercambian acusaciones sobre la negativa a firmar contrato para pelea en Ring Royale.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Tras el desafío mediático lanzado por Bellakath para enfrentarse a la influencer Yeri Mua arriba del cuadrilátero en la nueva edición de Ring Royale, las cantantes urbanas intercambiaron fuertes comentarios en redes sociales, debido a una supuesta negativa de la "pionera del reggaetón mexa" para participar en la pelea.
Disputa económica y contractual entre Yeri Mua y Bellakath
"Yo no estoy de coyona, lo que pasa es que a mí me van a pagar más, esa es la verdad. La única verdad es que a Bellakath y a mí nos ofrecieron pelear y a mí me están pagando más que a ella", mencionó la "Bratz Jarocha" encendiendo la polémica.
Ante una serie de rumores sobre la esperada pelea, Yeri Mua evidenció en un live de TikTok el supuesto motivo por el que la intérprete de "Reggaetón Champagne" se negaba a firmar el contrato de la pelea, señalando que se debía a una diferencia económica en el pago por subirse al ring.
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Asimismo, presuntamente la obstaculización para firmar también abarcaba el tema del pesaje, ya que por cuestiones estéticas ninguna de las dos estaría dispuesta a ceder para bajar o subir de peso. "Dice que por su salud... ponte a bajar de peso y ya".
Reacciones y postura de Bellakath sobre la pelea
Respecto a las declaraciones de la jarocha, Bellakath reaccionó argumentando que Yeri Mua habría mentido en sus declaraciones.
"Les dije que iba a dejar de hablar de ella y que ella estaría hablando de mí. Yo ya no quiero pelear con ella porque yo soy la que había aceptado, a la que llamaron es a mí. Ya hasta bajé de peso, ya no hay pretextos", puntualizó.
De acuerdo con el creador de contenido Poncho de Nigris, Ring Royale 2 se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027. Cabe mencionar que a pesar de que ya está la fecha confirmada, aún no se reúnen a los creadores digitales y personalidades de internet que se subirán al ring.
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