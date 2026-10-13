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Senado aprueba reforma a Ley Aduanera contra huachicol fiscal

La reforma busca combatir la subvaluación y proteger el comercio exterior ante irregularidades fiscales.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 05:27 p.m.
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Senado aprueba reforma a Ley Aduanera contra huachicol fiscal
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado aprobó la reforma presidencial de la presidenta para modificar la Ley Nacional Aduanera, la cual endurece las penas en contra del llamado "huachicol fiscal".

      Senado aprueba reforma Ley Aduanera huachicol fiscal

      En fast track, se dio luz verde se aprobó con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención la reforma que fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación.

      Se establece que el castigo al huachicol fiscal para establecer que "Tratándose de hidrocarburos y petrolíferos" se aplicará una multa de 50% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones.

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      Debate y reacciones en el Senado

      La reforma busca prevenir y combatir la subvaluación de mercancías, mediante la actualización de los mecanismos de verificación, control y fiscalización de las operaciones de Comercio Exterior.

      Del PAN, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez cuestionó la proporcionalidad de las sanciones estipuladas en la reforma a la Ley Aduanera, ya que, acusó, se le da el mismo trato a los "huachicoleros", que a una empresa legítima, ante una posible irregularidad administrativa, por lo que "esta reforma muestra un estado ausente e intolerante ante los empresarios".

      El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, detalló que la subvaluación de mercancías representa un desafío para el sector aduanero, ya que propicia la omisión de contribuciones y genera condiciones de desigualdad para las empresas que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales.

      Por ello, sostuvo, resulta necesario contar con herramientas legales que permitan a las autoridades identificar oportunamente posibles irregularidades, proteger el interés fiscal y contribuir al adecuado funcionamiento del comercio exterior, objetivos que busca este proyecto enviado por la Cámara de Diputados y que, de acuerdo con el régimen transitorio propuesto, entraría en vigor el primero de enero de 2027.

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