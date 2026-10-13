Los Bukis volverán al cine con la cinta "Cómo fui a enamorarme de ti"

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Antes de su despedida musical en la Ciudad de México y Guadalajara, en diciembre, Marco Antonio Solís y Los Bukis asistirán al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial de una cinta donde fueron actores.

Exhibición especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia

El próximo sábado habrá una exhibición de "Cómo fui a enamorarme de ti", la película que protagonizaron en 1990 bajo la dirección de Sergio Olhovich, en una versión remasterizada.

La película toma su título de una de las canciones más emblemáticas de la agrupación y fue hecha en un momento en que otros cantantes como Luis Miguel, Lucero, Alejandra Guzmán y hasta el programa semanal "Siempre en domingo", también brincaban a la pantalla grande.

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Argumento y contexto de la película

El filme se ubica en el instante en que la agrupación está preparando un nuevo disco. El vocalista se da cuenta que los sigue una fotógrafa (Lourdes Munguía) y piensa que es una conquista, pero en realidad es la hija de un industrial que desea apropiarse de las grabaciones del álbum y pretende tener imágenes para sacar un disco pirata.

Durante un paseo, le va contando la historia del grupo y ella termina enamorándose de él.

Solís y el cine tienen una añeja relación. Hace 26 años llegó al público joven cuando su canción "Si no te hubieras ido" fue incluida en la cinta "Y tu mamá también" de Alfonso Cuarón.

Ahora crece la oportunidad de que ambos se vuelvan a reunir, pues Cuarón estará en el certamen desde un día antes para la función inaugural del FICM con "Campeón gabacho", de su hijo Jonás.

En 2017 Solís estuvo en la capital michoacana en una función especial de "Y tu mamá también" por su 15 aniversario y ahí entonó algunos versos del tema incluido, lo cual fue seguido por el público.

"Cómo fui a enamorarme de ti" fue la primera presencia estelar de él y el grupo en el cine; antes había tenido apariciones especiales en los filmes "La Coyota", al lado de Beatriz Adriana y Jorge Vargas, así como en "La musiquera".