Conatrib expulsada de Unión Internacional de Magistrados por reforma judicial

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) resolvió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), por su postura frente a la reforma judicial impulsada aprobada en septiembre de 2024.

Cronología del caso

El 28 de junio de 2024, la Conatrib emitió un pronunciamiento oficial de apoyo a la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se estableció que jueces y magistrados serían elegidos por voto popular.

En el pronunciamiento, la comisión respaldó la elección de juzgadores por votación. También pidió que la implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia.

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Detalles confirmados

Derivado de lo anterior, el comité de UIM advirtió que el voto popular contradice los principios de designación por mérito y criterios objetivos, afectando directamente la inamovilidad y la independencia judicial.

Así, la UIM abrió un procedimiento de revisión, y pidió a la Conatrib un informe (que esta entregó el 30 de junio de 2025) en el que la asociación mexicana sostuvo que la reforma "fue producto del ejercicio de la soberanía popular y tiene la obligación constitucional de acatarla".

De igual forma, la comisión dijo que es una asociación estrictamente apolítica, que su interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo consiguió que la reforma se aplicara de forma gradual, y que ha defendido la independencia judicial mediante pronunciamientos, gestiones presupuestales y otras acciones.

Pese a ello, tras la revisión del informe, los dos relatores de Argentina y España, designados por la UIM, concluyeron que la respuesta de la Conatrib no desvirtuó la preocupación central.

"Al respaldar la elección popular de jueces, la asociación avaló un mecanismo contrario a la independencia y a la apoliticidad que exige el Estatuto para las asociaciones miembro", indicaron.

Por lo anterior, se concluyó que la Conatrib ya no reunía las condiciones que permitieron su admisión.

La expulsión de la Conatrib fue sometida a votación secreta la semana pasada. De un total de 70 delegaciones, 53 votaron a favor de la exclusión, y 13 en contra, además de cuatro abstenciones. La moción obtuvo cerca de 80% de los votos emitidos, superando los dos tercios requeridos por los estatutos de la UIM.