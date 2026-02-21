Confirman contagio de sarampión en un bebé de Morelos

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó un nuevo caso de sarampión en el municipio de Jiutepec, con lo que la entidad registra un acumulado de nueve casos en lo que va del año 2026.

Caso sarampión en Jiutepec y seguimiento epidemiológico

Este último reporte corresponde a un menor masculino de ocho meses de edad, residente de dicha localidad, quien, a pesar de contar con la aplicación de la dosis cero, sostuvo contacto con un caso positivo en el municipio de Cuernavaca antes de recibir la inmunización.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias informaron que mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencionada de casos y el seguimiento puntual de contactos en las zonas correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Fallece bebé por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala Autoridades hacen llamado a vacunar a niños para prevenir casos como este

Recomendaciones y medidas preventivas de la Secretaría de Salud

"En este sentido, se reitera el llamado a madres, padres y tutores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud de toda la familia y acudan a su unidad médica más cercana para iniciar, completar o reforzar los esquemas de vacunación pertinentes", pidió el sector Salud.

La dependencia exhortó a la población a implementar el "Motor de la Salud", el cual integra medidas fundamentales como la vacunación, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, el estornudo de etiqueta y la sana distancia. De igual manera, se recomienda el uso de cubrebocas ante la presencia de síntomas respiratorios y la revisión periódica de los documentos de salud oficiales.