Anuncia Harfuch construcción de seis nuevos penales en México

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Tras riñas registradas en el penal El Castillo de Mazatlán en Sinaloa y que dejaron un saldo de 12 internos muertos y una decena de heridos la semana pasada, Omar García Harfuch anunció la construcción de seis centros penitenciarios en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, con una capacidad de 18 mil 480 espacios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se comenzará a construir en Sinaloa, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario con capacidad proyectada para 2 mil 640 personas, infraestructura moderna, mejores sistemas de vigilancia y condiciones para fortalecer su operación y control.

"Esta construcción del centro penitenciario va de manera integral en la estrategia de seguridad para el Estado de Sinaloa, donde se está fortaleciendo a la policía estatal, donde hay personal del Ejército Mexicano comisionado a la policía estatal, en lo que se fortalece también su policía y fiscalía", afirmó García Harfuch.

Explicó que mientras se concreta este proyecto, el Centro penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad, del órgano administrativo, de prevención y reinserción social.

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Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre, el funcionario precisó que los nuevos centros penitenciarios contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia, monitoreo, sistemas de inspección, y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

El secretario indicó que el objetivo es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior y que el sistema penitenciario contribuya a reducir la violencia, combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.

Además, dijo, el nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo una vez que sean puestos en libertad, así como servicios de salud y actividades deportivas. Aseguró que el objetivo es contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y al mismo tiempo ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de personas privadas de la libertad.

Pese a despliegue de seguridad, violencia no cesa en Mazatlán

La violencia no cesa en Mazatlán, pese al despliegue de 9 mil elementos federales, en diversos hechos, dos hombres fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego, cuatro personas más, entre ellas dos mujeres, resultaron heridas de bala en atentados y una vivienda fue atacada a balazos.

En un negocio de reparación de llantas, en la colonia Valles del Ejido, un empleado que se encontraba laborando, fue asesinado de varios disparos, por personas que llegaron en un vehículo y sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron.

Personas armadas que viajaban en una unidad irrumpieron en forma violenta una vivienda, ubicada en la calle Francisco Villa, de la colonia Toledo Corro, en la sindicatura de Villa Unión, y atacaron a balazos a una pareja.

Los vecinos asustados por las detonaciones de las armas de fuego reportaron el hecho, por lo que elementos de seguridad, del ejército y de los cuerpos de auxilio que arribaron al lugar encontraron a un hombre muerto y a una mujer de nombre Laura "N" con heridas de bala, por lo que fue llevada a un hospital.

En un camino de terracería de la colonia Palmito, en el puerto, una mujer joven, cuya identidad se mantiene en reserva, resultó herida de balas, al ser atacada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, por lo que esta fue trasladada a un hospital, sin que se conozca aún su nombre.

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Una persona que se encontraba trabajando en un restaurante de la zona turística de la Isla de la Piedra, fue víctima de un atentado a balazos por desconocidos, por lo que la víctima, cuya identidad se mantuvo en reserva, con graves heridas tuvo que ser trasladada a un hospital del puerto.

Sobre la calle Juan Pablo Segundo, en la colonia Veinte de Noviembre, una vivienda fue objeto de un ataque a balazos con armas automáticas, por lo que el inmueble presentó daños en su fachada, puertas y ventanas, sin que se reportaran personas lesionadas.