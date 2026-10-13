Sindicalizados del IMSS realizan marcha

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TAMAZUNCHALE.- Ahora los sindicalizados del hospital IMSS-Zacatipán se manifestaron contra el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Desde la zona Juárez hasta la unidad de Zacatipán decenas de trabajadores del Sindicato deploraron a su cúpula, encabezada por el líder del Comité Nacional, Rafael Olivos Hernández, por no defender sus derechos y no luchar por un aumento salarial que mejore sus prestaciones laborales.

Ellos mantendrán su campamento hasta el miércoles en ese lugar con sustitución de guardias para seguir en protesta contra su líder nacional y exigen, al igual que sus compañeros de otros lugares, que se realice una asamblea nacional para sustituir a Olivos Hernández y negociar el aumento al sueldo base y retirar las Afores.