Aleks Syntek pospone gira europea por sugerencia médica

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Aleks Syntek pospuso su gira por Europa por recomendación médica, luego de que un especialista le indicara abstenerse temporalmente de viajar en avión debido a su estado de salud.

Detalles del diagnóstico y recomendación médica

En una receta médica que el propio cantante compartió a través de redes sociales, se especifica que presenta un trastorno psicótico no especificado y que deberá evitar los vuelos nacionales e internacionales hasta diciembre de 2026.

El documento, fechado el 4 de octubre en la Ciudad de México y firmado por el psiquiatra Luis Solís Rojas, señala que la medida busca favorecer la recuperación del intérprete y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación actual.

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De acuerdo con la receta, el cantante podrá retomar sus viajes con normalidad cuando su condición clínica lo permita.

Contexto de controversias y reacciones recientes

La noticia llega después de un periodo complicado para el intérprete de "Duele el amor", quien en septiembre protagonizó diversas controversias en redes sociales, una de las más comentadas ocurrió durante su presentación en las fiestas patrias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde sus declaraciones ante el público generaron críticas y una amplia discusión en plataformas digitales.

Días después, el músico anunció que contemplaba salir de México ante la reacción negativa y de críticas que habían provocado sus comentarios y la repercusión que tuvieron en redes sociales.

En medio de ese contexto, Syntek también realizó publicaciones y transmisiones en vivo que despertaron inquietud entre algunos usuarios; ahora, el cantante enfrenta un nuevo cambio en sus planes profesionales debido a la recomendación médica de priorizar su recuperación antes de volver a viajar.

El cantante de 57 años lamentó no poder estar con su público europeo como estaba planeado, pero a través de un video aseguró que muy pronto pondrán estar juntos.