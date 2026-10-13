Amílcar Olán estaría en Dubái, afirma Riva Palacio

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El empresario Amílcar Olán, cercano a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se habría trasladado a Dubái después de que se difundiera su ubicación en Lugano, Suiza, según el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su columna Estrictamente Personal, Riva Palacio sostiene que el empresario tendría alrededor de 3 mil millones de pesos distribuidos en distintos países y estaría actuando con menos respaldo de sus contactos en México.

El periodista atribuye la información sobre su supuesto paradero a funcionarios extranjeros que, asegura, siguen sus movimientos desde hace un año. Esa versión contradice la de personas cercanas a Olán, quienes creen que se trasladó a España.

Señala investigaciones en México

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Riva Palacio afirma que existen al menos dos investigaciones relacionadas con el empresario, una en la Fiscalía General de la República (FGR) y otra en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según la columna, la indagatoria de la UIF, difundida previamente por Latinus, incluye una transferencia de mil 400 millones de pesos realizada por una hermana de Olán.

El columnista también señala presuntos vínculos entre sociedades del empresario y seis compañías ubicadas en Ciudad de México, Monterrey, Cholula, Atizapán y Querétaro, relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero.

Además, atribuye a fuentes extranjeras versiones sobre vigilancia de los servicios de inteligencia suizos y estadounidenses, así como conversaciones de funcionarios de Estados Unidos con Olán para que formalice sus declaraciones ante un fiscal federal.

El material citado no presenta una confirmación oficial del supuesto traslado a Dubái ni de los alcances de las investigaciones descritas. Las afirmaciones corresponden a la columna de Riva Palacio y a las fuentes que éste refiere.