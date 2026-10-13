Prevén lluvias este martes y otro fin de semana frío

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San Luis Potosí tendrá lluvias puntuales, principalmente durante la tarde de este martes 13 de octubre, mientras que para el fin de semana se prevé un descenso de temperatura y probabilidad de tormentas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

En la zona Centro, donde se encuentra la capital potosina, el pronóstico contempla bancos de niebla por la mañana, lluvias y lloviznas durante el día, con una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 14.

En las partes altas, los valores podrían oscilar entre 20 y nueve grados, con rachas de viento del noreste de hasta 30 kilómetros por hora.

Para el Altiplano se esperan lluvias dispersas, una máxima de 27 grados y mínima de 15; en zonas elevadas, la mínima podría bajar a nueve grados. La zona Media alcanzaría 31 grados, con mínima de 19 y posibilidad de lluvias y lloviznas.

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La Huasteca mantendrá el ambiente más caluroso, con una máxima de 35 grados y mínima de 23, además de bancos de niebla matutinos y probabilidad de lluvias y chubascos.

El pronóstico nacional del Servicio Meteorológico Nacional, difundido este martes, también ubica a San Luis Potosí entre las entidades con intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Protección Civil estatal anticipó el ingreso de una masa de aire polar a partir del jueves 15 de octubre, que favorecería un ambiente más frío y condiciones para tormentas durante el fin de semana.

El reporte no precisa todavía cuánto bajarían las temperaturas en cada región.

En el Pacífico continúa la vigilancia del huracán Simón. Aunque el comunicado estatal lo identifica como categoría dos, la actualización difundida este martes por la Coordinación Nacional de Protección Civil lo reporta debilitado a categoría uno, al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La CEPC también mantiene seguimiento de una zona con potencial de desarrollo ciclónico frente a Oaxaca. Para reportar emergencias, dispone del WhatsApp 444 213 2858, además del 911.