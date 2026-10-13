logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP

Baja California, Guanajuato y Guerrero registran reducciones significativas en homicidios dolosos.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 09:46 a.m.
A
Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52% a nivel nacional, al pasar de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Septiembre 2026 registra el promedio diario más bajo desde 2015

      Al presentar el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre, la funcionaria destacó que septiembre de este año registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015.

      "Septiembre de 2026 es el septiembre más bajo desde 2015, como ya decía, con un promedio de 42.2 homicidios dolosos al día", afirmó durante la conferencia matutina de la presidenta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entidades con mayor concentración y reducción de homicidios dolosos

      Figueroa Franco detalló que siete entidades federativas concentraron la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2026: Baja California y Guanajuato, con 8.5% cada uno; Chihuahua, con 7.8%; Sinaloa, con 7.7%; Estado de México, con 6.4%; Guerrero, con 5.7%, y Morelos, con 5.2%.

      Al desglosar los resultados por entidad, señaló que Baja California registró una reducción de 43% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 7.1 a 4.1.

      En Guanajuato, indicó, el promedio diario pasó de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, una disminución de 72% respecto al punto más alto de ese periodo.

      En Guerrero, la reducción fue de 60%, al pasar de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2.6 en septiembre de este año. En Colima, el descenso alcanzó 85%, de 2.2 a 0.3 homicidios diarios; durante el último mes se registraron 10 víctimas de este delito, de acuerdo con la funcionaria.

      La titular del SESNSP agregó que, al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, las 32 entidades federativas reportaron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre los descensos más pronunciados mencionó a San Luis Potosí, con 78.6%; Nayarit, con 69.5%, y Quintana Roo, con 59.7%.

      En cuanto al conjunto de delitos de alto impacto, Figueroa Franco reportó una disminución de 36% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de un promedio diario de 636.6 a 408.8.

      LEA TAMBIÉN

      Harfuch "es el Pedro Infante de la política": Manuel Velasco

      García Harfuch ha logrado reducir homicidios dolosos en 52% y desmantelar más de 2,600 laboratorios.

      Asimismo, informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 149.1 a 67.1 casos diarios en el país.

      La funcionaria añadió que los eventos de robo con violencia en tiendas Oxxo disminuyeron 15% respecto a 2025 y que, en la comparación de los primeros nueve meses de ambos años, también se registraron reducciones en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a transportista con violencia y robo a negocio con violencia.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP
      Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP

      Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP

      SLP

      El Universal

      Baja California, Guanajuato y Guerrero registran reducciones significativas en homicidios dolosos.

      Tribunal Electoral de Michoacán exonera a Noroña
      Tribunal Electoral de Michoacán exonera a Noroña

      Tribunal Electoral de Michoacán exonera a Noroña

      SLP

      El Universal

      Fue protegido por la inviolabilidad parlamentaria en el caso presentado por Grecia Quiroz

      Amílcar Olán estaría en Dubái, afirma Riva Palacio
      Amílcar Olán estaría en Dubái, afirma Riva Palacio

      Amílcar Olán estaría en Dubái, afirma Riva Palacio

      SLP

      Pulso Online

      El columnista sostiene que el empresario salió de Suiza y enfrenta investigaciones de la FGR y la UIF.

      Aseguran 1.2 t de cocaína
      Aseguran 1.2 t de cocaína

      Aseguran 1.2 t de cocaína

      SLP

      El Universal

      Elementos de la Semar detuvieron a 6 personas en costas de Oaxaca