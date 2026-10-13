Disminuyen homicidios dolosos 52% en México, reporta el SESNSP

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A dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52% a nivel nacional, al pasar de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Septiembre 2026 registra el promedio diario más bajo desde 2015

Al presentar el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre, la funcionaria destacó que septiembre de este año registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015.

"Septiembre de 2026 es el septiembre más bajo desde 2015, como ya decía, con un promedio de 42.2 homicidios dolosos al día", afirmó durante la conferencia matutina de la presidenta.

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Entidades con mayor concentración y reducción de homicidios dolosos

Figueroa Franco detalló que siete entidades federativas concentraron la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2026: Baja California y Guanajuato, con 8.5% cada uno; Chihuahua, con 7.8%; Sinaloa, con 7.7%; Estado de México, con 6.4%; Guerrero, con 5.7%, y Morelos, con 5.2%.

Al desglosar los resultados por entidad, señaló que Baja California registró una reducción de 43% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 7.1 a 4.1.

En Guanajuato, indicó, el promedio diario pasó de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, una disminución de 72% respecto al punto más alto de ese periodo.

En Guerrero, la reducción fue de 60%, al pasar de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2.6 en septiembre de este año. En Colima, el descenso alcanzó 85%, de 2.2 a 0.3 homicidios diarios; durante el último mes se registraron 10 víctimas de este delito, de acuerdo con la funcionaria.

La titular del SESNSP agregó que, al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, las 32 entidades federativas reportaron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre los descensos más pronunciados mencionó a San Luis Potosí, con 78.6%; Nayarit, con 69.5%, y Quintana Roo, con 59.7%.

En cuanto al conjunto de delitos de alto impacto, Figueroa Franco reportó una disminución de 36% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de un promedio diario de 636.6 a 408.8.

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Asimismo, informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 149.1 a 67.1 casos diarios en el país.

La funcionaria añadió que los eventos de robo con violencia en tiendas Oxxo disminuyeron 15% respecto a 2025 y que, en la comparación de los primeros nueve meses de ambos años, también se registraron reducciones en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a transportista con violencia y robo a negocio con violencia.