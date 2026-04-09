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Continúa la investigación sobre derrame de crudo

Analizan imágenes satelitales para identificar las causas

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
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Continúa la investigación sobre derrame de crudo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las investigaciones para determinar el origen del derrame de crudo que afectó las playas del golfo de México continúan y hay indicios de que pudieron ser varios eventos, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien explicó que un grupo interdisciplinario, integrado por especialistas del gobierno federal y científicos de alrededor de 11 instituciones, analiza imágenes satelitales recopiladas desde inicios de este año para identificar las causas de la presencia de hidrocarburos.

“Son dos temas esenciales: uno, la causa de los derrames, porque probablemente no solamente fue uno (…) hay un equipo interdisciplinario que está analizando imágenes de satélite desde principios de año para poder tener toda la información”, señaló.

Indicó que los trabajos son coordinados por la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Rosaura Ruiz, y adelantó que se presentarán los resultados en una conferencia especial sobre el tema.

Sheinbaum agregó que, en caso de confirmarse alguna irregularidad habrá consecuencias.

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Dijo que “desde el primer momento” se activaron labores de contención y limpieza con participación de autoridades ambientales, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, acciones que, afirmó, permitieron retirar petróleo de playas antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Sostuvo que de haberse detectado riesgos sanitarios el gobierno no habría promovido la actividad turística en la región.

Sobre posibles afectaciones en costas de Texas, Estados Unidos, la Mandataria lo descartó.

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