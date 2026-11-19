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El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llamó al Senado y al Gobierno de México a incorporar en su diálogo con Corea del Sur el creciente ingreso al mercado ilícito nacional de cigarros fabricados por Korea Tobacco & Ginseng (KT&G), ante la presencia de marcas de esta compañía en decomisos y circuitos de comercialización ilegal.

ONC alerta sobre participación de cárteles en contrabando de tabaco

De acuerdo con un informe de la organización Defensorxs, siete organizaciones criminales participan en actividades relacionadas con el contrabando de tabaco en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

Se destaca que marcas como Carnival, Pine y Time han sido identificadas en distintos puntos de México, lo que plantea interrogantes sobre la ruta que siguen estos productos una vez que salen legalmente de Asia y sobre los mecanismos y faltas de controles que permiten su posterior desvío hacia canales ilegales en América Latina.

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Riesgos para salud y seguridad según ONC

Para el director general del ONC, Francisco Rivas, el fenómeno trasciende el ámbito fiscal, pone en riesgo la salud de los mexicanos y representa también un desafío para la seguridad y la integridad de las cadenas internacionales de suministro. Por ello, consideró necesario que las autoridades mexicanas trabajen con sus contrapartes surcoreanas para identificar los puntos de la cadena comercial donde se pierde la trazabilidad de los productos.

El ONC advirtió que el comercio ilícito de cigarros ha ganado terreno en México, con efectos sobre la recaudación fiscal, el comercio formal y la seguridad. De acuerdo con información recopilada por la organización, uno de cada cuatro cigarros comercializados en el país es ilegal, lo que representaría pérdidas fiscales superiores a 23 mil millones de pesos anuales.

A ello se suma el riesgo asociado con productos que se comercializan al margen de los controles regulatorios y sanitarios establecidos en México.

En distintos operativos, autoridades han identificado cargamentos de cigarros fabricados por KT&G presuntamente destinados al mercado ilícito, así como mecanismos para ocultar la naturaleza de algunos embarques mediante alteraciones en etiquetas o documentación comercial para declararlos como otras mercancías, entre ellas textiles o plásticos.

En México, estos cigarros han sido identificados en rutas que incluyen los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, carga aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores terrestres en la frontera sur, particularmente en la zona límite con Belice.

Para el organismo, esta dimensión refuerza la necesidad de abordar el fenómeno no únicamente desde una perspectiva aduanera o tributaria, sino también como un asunto de seguridad y cooperación internacional.

Ante este escenario, propuso que México explore con Corea del Sur mecanismos que permitan mejorar el seguimiento de los productos de tabaco destinados a América Latina, identificar intermediarios y operaciones de reexportación de mayor riesgo e incrementar el intercambio de información entre autoridades.