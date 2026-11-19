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Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron que 95% de las plantas medicinales que han estudiado para combatir la diabetes tipo 2 tiene algún efecto para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, identificaron 13 nuevos compuestos químicos en estas especies, aunque advierten que todavía falta comprobar su eficacia en seres humanos.

UNAM descubre efectos de plantas medicinales en diabetes

Entre las plantas investigadas se encuentran el amargoso, el guarumbo y el palo azul, utilizadas durante generaciones en comunidades rurales para controlar la diabetes, una enfermedad que afecta a 14.4 millones de mexicanos, de los cuales 5.4 millones desconocen que la padecen.

Adolfo Andrade Cetto, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, explicó que algunas de estas plantas contienen sustancias capaces de intervenir en los procesos mediante los cuales el hígado produce glucosa, lo que podría ayudar a comprender sus posibles efectos sobre el azúcar en la sangre.

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Riesgos y recomendaciones sobre uso de plantas medicinales

Uno de los hallazgos más importantes se relaciona con el amargoso, una planta utilizada tradicionalmente en infusiones para tratar la diabetes.

"La gente piensa que su sabor amargo contrarresta lo dulce. Lo que hallamos fue que entre sus propiedades está la de bloquear la aportación de glucosa hepática", señaló el especialista.

El investigador detalló que, durante sus trabajos en comunidades rurales, encontraron que nueve de cada 10 personas con diabetes consumen plantas medicinales al mismo tiempo que sus medicamentos, principalmente preparadas en tés y otras bebidas.

Sin embargo, apenas 5% de las especies utilizadas en la medicina tradicional cuenta con estudios científicos que permitan conocer sus propiedades y determinar si realmente tienen efectos sobre la enfermedad.

Desde 2001, el Laboratorio de Etnofarmacología de la Facultad de Ciencias investiga plantas utilizadas en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y la península de Yucatán, con el propósito de identificar sus componentes y conocer cómo actúan en el organismo.

Los científicos han descrito 13 compuestos que no habían sido identificados previamente en las especies analizadas, aunque no todos han demostrado propiedades para disminuir la glucosa.

Andrade Cetto explicó que la composición química de una planta puede cambiar dependiendo de la época del año, las condiciones de almacenamiento y la manera en que se prepara.

Incluso advirtió que en mercados como el de Sonora, en la Ciudad de México, se comercializan especies diferentes bajo un mismo nombre popular, por lo que sus propiedades no necesariamente son iguales.

El especialista alertó que consumir plantas medicinales junto con medicamentos para controlar la diabetes puede provocar una disminución excesiva de los niveles de azúcar en la sangre.

Por ello, recomendó informar al médico sobre cualquier té, suplemento o remedio herbolario que se utilice, pues los productos naturales también pueden causar efectos secundarios e interacciones con los tratamientos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2024, sólo 33% de las personas diagnosticadas con diabetes mantiene un control adecuado de sus niveles de glucosa.

El investigador aclaró que los resultados obtenidos hasta ahora corresponden a pruebas experimentales y no significan que las plantas puedan sustituir los medicamentos.

Para que alguno de los compuestos identificados pueda convertirse en un tratamiento será necesario realizar pruebas de seguridad y estudios clínicos que demuestren su eficacia en personas con diabetes.