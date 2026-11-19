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SHENZHEN, China., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La jefa del Ejecutivo también abordó el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, después de que el país andino decidió romper vínculos con México en 2025 tras la decisión de Sheinbaum de conceder asilo a la exjefa de gabinete peruana Betssy Chávez, condenada por conspiración.

Desde la ciudad china de Shenzhen, la mandataria mexicana se ha referido a su gira por el gigante asiático como "muy productiva y exitosa", después de haberse reunido con distintos jefes de Estado y representantes de distintas naciones en aras de fortalecer relaciones comerciales.

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Sobre su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Sheinbaum garantizó que fue un encuentro cordial y que ambos gobiernos concretaron avances en temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Además, confirmó que se reunirá nuevamente con el republicano en el G20 de diciembre.Ahora, la presidenta mexicana alista su regreso inmediato a México porque tiene previsto encabezar el Desfile Militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.