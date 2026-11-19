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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante la Cumbre APEC 2026, en China, se reunió con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para conversar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral.

Sheinbaum señaló que fue el gobierno peruano el que decidió romper relaciones con México debido a la postura del gobierno mexicano frente al expresidente Pedro Castillo.

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"Fue una decisión de Perú romper las relaciones a partir de nuestra posición respecto al presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori restablecer las relaciones", explicó.Agregó que su homóloga peruana tiene interés en fortalecer los vínculos con México, país que ha visitado en numerosas ocasiones.