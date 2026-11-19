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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), declaró que algunas de las caravanas migrantes tienen un tipo de organización en la que se ha detectado que líderes son dueños de líneas de autobuses.

Organización en caravanas migrantes y negocios detectados

Al encabezar la conferencia mañanera de este jueves 19 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez reaccionó a los dichos del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien señaló influencia de los cárteles en las caravanas de personas migrantes.

"El secretario de seguridad nacional de Estados Unidos dijo que el crimen organizado también podría estar detrás de estas caravanas migrantes. Preguntarle si tiene información al respecto de este acercamiento del crimen organizado a estos grupos", se le cuestionó en el Salón Tesorería a la encargada de la política interna del país.

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"En realidad, a veces algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen incluso, que son dueños de líneas de autobuses, por ejemplo", expresó.

"Entonces, la organización, más que del crimen organizado en sí, que no que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada", añadió.

Cooperación y acciones oficiales contra tráfico de personas

"Nosotros lo que decimos es que México está ocupado en la atención de la migración con respecto a los derechos humanos, sin violencia, y México coopera como socio, digamos como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida", respondió.

La titular de la Segob refrendó la disposición de combatir el tráfico de personas: "El gabinete de Seguridad está muy pendiente para que no haya impunidad al respecto. Y sí, cuando se encuentran responsables de alguna banda de traficantes de personas, se actúa en consecuencia", indicó.

Rosa Icela Rodríguez destacó el programa México te Abraza para recibir a los y las connacionales que regresan de Estados Unidos.