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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que del 1 de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2026, la población ha intercambiado 14 mil 157 armas de fuego a través de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz. Además, la población ha entregado, de forma voluntaria, 2 mil 168 granadas, 846 mil cartuchos, 17 mil cargadores y 95 mil detonantes.

Detalles confirmados sobre el intercambio de armas

"Es una gran cantidad de armas cortas y es una gran cantidad de armas largas y de granadas. En eso consisten los 14 mil porque son, 2 mil 168 granadas, que están en un hogar, en una caja, en un clóset, etcétera, y que de pronto esa casa estalla porque no había la información de que había un arma en casa. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo un llamado a la población para que asista a los módulos", expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, la funcionaria destacó que este programa comenzó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y lo implementó a nivel nacional para garantizar la paz en los hogares.

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Acciones de la autoridad para promover el desarme

En ese sentido, indicó que el programa está en todo el país en módulos e iglesias para que la población pueda entregar sus armas sin miedo a ser detenida. La titular de la Segob también informó que se han cambiado 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos.

"Se tiene que ir al módulo, es muy sencillo, no se tiene que dar ningún nombre ni está sujeto a investigación. Y esto precisamente se hace para evitar que haya algún suceso de consecuencias fatales dentro de los hogares. Y así se evitan que vayan la persona que dispara al reclusorio, porque a veces lo hacen sin saber, porque a veces lo hacen jóvenes o niños y también se evitan, a veces horas de hospital, salvar vidas", explicó.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez explicó que este programa es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque la sociedad civil se encarga de recibir las armas y entregar despensas o dinero en efectivo.

"Es un muy buen programa porque salva vidas. Hay personas que no les gusta porque les gusta estar portando un arma, pero en México los que pueden portar armas son, digamos, las Fuerzas Armadas, la policía y aquellos que tengan permisos que se solicitan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. En resumen, nosotros creemos que este programa por salvar una vida, una sola vida bien vale la pena", dijo.

En Palacio Nacional, la funcionaria también afirmó que quienes realizan más intercambios son las mujeres, pues buscan garantizar entornos seguros para sus hijos y nietos: "Porque a veces está un arma ahí y al calor, por ejemplo, del alcohol, hacen una barbaridad, entonces es mejor tener fuera de casa estas armas, nosotros estamos por la paz", concluyó.