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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), llamó al diálogo a un grupo de madres buscadoras e integrantes de colectivos que ocupan las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Al encabezar la conferencia mañanera de este jueves 19 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez aseguró que se trabaja con las integrantes de los colectivos de búsqueda que recientemente suspendieron un diálogo con la FGR.

"Nosotros estamos trabajando con ellas y con ellos. Lo que le puedo decir es que en esta reunión de este grupo, que está ocupando una oficina en una manifestación, pues que las manifestaciones son legítimas, nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional.

"Nosotros creemos que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharnos, y que las autoridades tenemos la obligación de atender y de escuchar. Pero del otro lado también, de presentar propuestas y de ir caminando", dijo la secretaria de Gobernación.

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Atención institucional y avances en búsqueda

Aseguró que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda ha dado atención, así como la titular de la Comisión Nacional de Víctimas.

"Más que calificar el trabajo de las comisionadas, más bien que el propio grupo que está ahí en la manifestación opine sobre el trabajo, sobre la atención que ambas servidoras públicas o que ambas comisiones tienen hacia ellas", dijo.

Declaró que a veces "es comprensible" que las madres buscadoras y colectivos "quieran siempre la presentación de sus seres queridos".

"En muchos casos donde ellos persiguen la justicia, pues no tiene tiene que haber impunidad. Entonces, en realidad, lo que diríamos es tiene que haber diálogo, tiene que haber atención siempre a estos grupos, pero también del otro lado, de los dos lados tiene que haber conversación", recalcó Rosa Icela Rodríguez.

"Todos los días se localizan personas, todos los días estamos sobre el tema de la búsqueda y localización de personas, no dejamos, es lo que más ocupa nuestro tiempo, independientemente de otras tareas que tenemos a nuestro cargo. Estamos trabajando, no aflojamos el paso y los equipos están permanentemente", añadió.