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Ante la ola de rumores que lo colocaban fuera del América e incluso lo vinculaban con una posible llegada a Tigres, Santiago Baños decidió poner fin a las especulaciones y aclarar su situación dentro de la institución azulcrema.

Santiago Baños reafirma compromiso con América

El presidente deportivo del conjunto de Coapa, quien ha sido una pieza clave en la construcción de uno de los equipos más exitosos de los últimos años, aseguró que se encuentra plenamente comprometido con el proyecto y feliz en el club.

Baños dejó en claro que no contempla abandonar su puesto y que su permanencia dependerá únicamente de la decisión de la directiva, manteniendo intacto su compromiso con el América.

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"Amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre y otros que me voy en junio, igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias, estoy feliz, no ha habido ofertas en otros lados", mencionó en entrevista con TUDN.

Relación entre Santiago Baños y André Jardine

Baños también fue cuestionado sobre el eventual final de la etapa de André Jardine, entrenador que marcó una época reciente en la institución al conquistar el tricampeonato del futbol mexicano. Al respecto, el directivo aseguró que la relación entre ambas partes terminó en los mejores términos y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

"Yo creo que ya, como toda relación, estaba desgastado el tema; estaba muy cansado André, nos lo hizo saber terminando el torneo. Queríamos dejar una relación buena, queríamos dejarle las puertas abiertas por si algún día quiere regresar o si se presenta la oportunidad. Sanamente decidimos ambas partes dar por terminada la relación. Bueno, así fue, y tan amigos como siempre", finalizó.