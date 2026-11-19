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Cuatro personas identificadas como objetivos prioritarios por la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron detenidas en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, por su presunta relación con robos a establecimientos comerciales y actividades de narcomenudeo.

Entre los capturados se encuentra José "N", de 40 años, detenido en la colonia General I. Martínez, a quien las autoridades relacionan con cuatro robos cometidos durante el último mes en tiendas de conveniencia del sector sur de la capital.

De acuerdo con información de inteligencia de la corporación, el hombre estaría involucrado en robos con violencia e intrusión a establecimientos comerciales. Al momento de su detención le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal.

En otro operativo, realizado en la colonia El Mezquital, fueron detenidos Alan "N", de 21 años, y María "N", de 31, señalados como presuntos reincidentes en robos bajo la modalidad de farderismo.

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Ambos estarían relacionados con sustracciones de mercancía en farmacias, tiendas de conveniencia y establecimientos departamentales del sector norte de la capital y del oriente de la zona metropolitana.

Durante su captura les aseguraron productos valuados en aproximadamente 700 pesos, además de un automóvil Nissan Versa modelo 2020, utilizado como taxi.

La cuarta detención ocurrió en Villa de Pozos, donde fue capturado Noé "N", de 27 años, identificado por la GCE como presunto distribuidor de drogas en colonias del sector oriente.

Al hombre le aseguraron bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana y dosis de una sustancia granulada aparentemente correspondiente a cristal.

La corporación no precisó si los detenidos contaban con órdenes de aprehensión, denuncias previas o carpetas de investigación abiertas por los delitos que les atribuye.

Los cuatro detenidos, junto con las sustancias, mercancías y el vehículo asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.