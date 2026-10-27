Ricardo Gallardo da voto de confianza al Ceepac
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Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas irregularidades, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que a nivel local existe un comportamiento adecuado de Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
"Bueno, yo creo que nosotros a nivel local debemos de cuidar primero, que los árbitros estén trabajando bien", subrayó. El mandatario estatal refirió que Blanco López se ha conducido con responsabilidad y serenidad, en diversos temas de su competencia electoral, por ello, destacó la funcionalidad del Ceepac.
En entrevista, Gallardo Cardona reiteró que, en San Luis Potosí el Organismo Público Local Electoral (OPLE) funcione de forma óptima, acorde a las facultades previstas en la legislación.
Previo al inicio de un evento en la capital potosina, evitó pronunciarse en contra de la funcionaria federal, pues consideró que otros actores políticos nacionales expondrán su punto de vista.Taddei Zavala renunció al cargo luego de divulgarse señalamientos de presunto conflicto de interés con un contratista del INE, hecho que generó la apertura de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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