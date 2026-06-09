México y EU alistan reunión presencial de alto nivel

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Tras la llamada telefónica que sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que el Gobierno de México y Estados Unidos mantienen una comunicación permanente para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, migración y la revisión del T-MEC, quien adelantó que próximamente se llevará a cabo una reunión presencial con Rubio.

Cooperación en seguridad y migración entre México y Estados Unidos

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco destacó que ambos funcionarios acordaron mantener el diálogo y avanzar en una agenda bilateral centrada en seguridad, migración y comercio.

El funcionario explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente "cordial y respetuoso" y se prolongó por cerca de media hora.

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Velasco detalló que uno de los temas centrales fue la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del programa bilateral de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, por lo que este viernes se realizará en la Ciudad de México una reunión del grupo bilateral de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.

Resultados y compromisos en materia migratoria y seguridad

En materia migratoria, señaló que ambas partes revisaron los avances registrados en los últimos meses, al tiempo que México reiteró su compromiso de mantener una política basada en el respeto a los derechos humanos y la protección de los connacionales.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos en el combate al tráfico de fentanilo, al señalar que las incautaciones de esta droga en la frontera entre ambos países han disminuido 76 por ciento desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum hasta el último mes con registros disponibles.

-----Canciller Velasco resalta importancia del T-MEC

Otro de los puntos abordados fue la próxima revisión del T-MEC. De acuerdo con Velasco, tanto México como Estados Unidos coinciden en la importancia de que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que mantendrán comunicación constante para dar seguimiento a este proceso.

"El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema y vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos", comentó.

El funcionario adelantó que, como parte de este acercamiento, ambos buscarán concretar una reunión presencial en fecha próxima.

-----Alistan encuentro de equipos de seguridad de México y EU

Además, informó que el próximo viernes se llevará a cabo en la Ciudad de México un encuentro entre los equipos de seguridad de ambos países, en el que participarán representantes de las dependencias mexicanas, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson.

La reunión, explicó, servirá para revisar temas relacionados con la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

Velasco confió en que el encuentro se desarrollará bajo los principios de respeto mutuo y cooperación que han guiado la relación bilateral en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambas naciones.