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Despejan entrada al Zócalo tras quejas de comerciantes

En Madero y Simón Bolívar ya no se observaron ambulantes, aunque persisten vendedores en calles cercanas y dentro del campamento de la CNTE

Por El Universal

Junio 09, 2026 08:29 a.m.
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Despejan entrada al Zócalo tras quejas de comerciantes
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      A diferencia de días pasados, hay una ausencia de comerciantes ambulantes en la intersección de las calles de Francisco I. Madero y Simón Bolívar, donde se encuentra una de las entradas del cerco al Zócalo de la Ciudad de México.

      Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que en el lugar hay personal con chaleco guinda y altavoces indicando a los peatones que hagan una sola fila para entrar al filtro. Sin embargo, no hay presencia de mesas, rejas o lonas con mercancía, así como vendedores ofertando sus productos.

      Incluso, hay varios metros de acera libre sobre la calle Francisco I. Madero entre la última casa de campaña del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las vallas metálicas perimetrales.

      De igual manera, se percibió que en la intersección entre dicha calle y Eje Central no hay presencia de vendedores. Además, las lonas del plantón de la CNTE empiezan a la altura del callejón de la Condesa, por lo que los peatones pueden ocupar ese espacio.

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      Sin embargo, en la calle de Tacuba, así como en algunos extremos de Simón Bolívar, hay personas con plásticos sobre la banqueta ofertando bolsas, carteras, ropa, peluches, llaveros, entre otros artículos.

      Aunado a ello, hay algunas mesas con personas ofertando productos en medio del campamento de la Coordinadora, pero en menor medida en comparación con los días anteriores.

      Luego de que esta tarde se manifestaron comerciantes del Centro Histórico, se llegó a un acuerdo con las autoridades locales para que se reduzca el cerco en torno al Zócalo de la capital. Por lo tanto, dichos cierres los están aprovechando los vendedores ambulantes para ofrecer sus productos en la zona.

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