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Atropellan y matan a hombre en situación de calle en la carretera 57

Un hombre en situación de calle perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en los carriles centrales de la carretera 57

Por Redacción

Junio 09, 2026 07:32 a.m.
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Atropellan y matan a hombre en situación de calle en la carretera 57
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      Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en los carriles centrales de la carretera 57, cerca de la calle Martínez de la Vega, con dirección hacia el Periférico Oriente.

      De acuerdo con los primeros reportes, un hombre en situación de calle fue arrollado por un vehículo de color blanco. Tras el impacto, la unidad se detuvo aproximadamente a 100 metros del lugar del accidente.

      Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

      Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el percance y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para los procedimientos de ley.

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