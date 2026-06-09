Pide Cruz Roja extremar precauciones por lluvias

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Ante las lluvias registradas en San Luis Potosí, la Cruz Roja Mexicana Delegación SLP llamó a la población a conducir con responsabilidad y extremar precauciones para prevenir accidentes viales.

El subdelegado estatal, Jesús Aaron Cerecero Sánchez, advirtió que la lluvia reduce la visibilidad, vuelve resbaladizo el pavimento y disminuye la capacidad de frenado de los vehículos.

Recomendó bajar la velocidad, mantener distancia entre unidades, evitar maniobras bruscas y no usar el celular al conducir. También pidió revisar neumáticos, frenos, limpiaparabrisas y luces antes de salir.

La institución exhortó además a no cruzar corrientes de agua, calles inundadas o zonas con encharcamientos profundos, por el riesgo que representan para conductores, pasajeros y peatones.

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