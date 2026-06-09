logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Inflación da respiro y baja de 4%

El Inegi reportó una inflación anual de 3.94% en mayo; bajaron tomate verde, chiles, huevo, limón y electricidad

Por El Universal

Junio 09, 2026 08:18 a.m.
A
Inflación da respiro y baja de 4%
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante mayo la inflación en México se desaceleró más de lo esperado y logró colocarse por debajo del 4%, luego de tres meses consecutivos por arriba de ese nivel.

      En el quinto mes del año, la inflación general anual se ubicó en 3.94%, una disminución de 0.21% respecto a la de abril, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El resultado se dio, gracias a la disminución mensual de la parte no subyacente con una mejoría en los precios energéticos y agropecuarios, que se notó con el jitomate al dejar de aparecer entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales.

      Analistas estimaban una moderación a 4.03% desde el 4.45% de abril pasado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Comparado con mayo de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 4.42 %.

      En esta ocasión la papa y otros tubérculos encabezaron la lista de los precios más altos con una variación mensual de 12.68%.

      Mientras que el gas doméstico LP subió 2.05%, el gas natural bajó 7.88%. Los precios de detergentes y el pollo aumentaron 1.96% y 1.52%, respectivamente.

      En la lista apareció la tortilla de maíz con un alza mensual de 0.81%.

      De ahí que las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un incremento de 0.51% al igual que los restaurantes y similares con 0.41%.

      Lo anterior porque resintieron el ascenso de 0.34% del costo de la renta de vivienda y de otros servicios como el colectivo que tuvo un aumento de 0.61%.

      Por el contrario, bajaron de precio el tomate verde con 28.73%; el chile serrano, 16.98% y otros chiles frescos, 17.88% cuyos precios habían estado presionado a la inflación.

      El huevo, limón, plátanos y cebolla, así como el pepino también disminuyeron de precio.

      Lo mismo la electricidad con una reducción mensual de 17.88%.

      Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Veracruz sobresalieron como las entidades con la más alta inflación.

      Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas registraron una inflación negativa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inflación da respiro y baja de 4%
      Inflación da respiro y baja de 4%

      Inflación da respiro y baja de 4%

      SLP

      El Universal

      El Inegi reportó una inflación anual de 3.94% en mayo; bajaron tomate verde, chiles, huevo, limón y electricidad

      Se prevé venta récord de autos
      Se prevé venta récord de autos

      Se prevé venta récord de autos

      SLP

      El Universal

      Débil crecimiento de la economía no tendrá impacto en la comercialización: AMDA

      Empleo formal se desacelera en mayo
      Empleo formal se desacelera en mayo

      Empleo formal se desacelera en mayo

      SLP

      EFE

      Crece fraude con llamadas y mensajes
      Crece fraude con llamadas y mensajes

      Crece fraude con llamadas y mensajes

      SLP

      El Universal