Matan a mujer y hieren a hombre en Tamuín
Los ataques armados ocurrieron durante la madrugada y la mañana de este martes en Los Pericos y la colonia Hidalgo
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TAMUÍN. Dos ataques armados registrados en las últimas horas en este municipio dejaron como saldo una mujer sin vida y un hombre gravemente lesionado.
El primer hecho ocurrió poco después de las 2:00 de la madrugada de este martes, cuando vecinos del fraccionamiento Los Pericos reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles María Teresa Rangel y Griselda, cerca de una casa de dos pisos.
Policías y militares acudieron al sitio y localizaron a un hombre herido, por lo que solicitaron apoyo de los Bomberos Voluntarios. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
Horas después, al amanecer, se reportó otro ataque armado en la calle Pípila, en la colonia Hidalgo.
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En ese punto, elementos policiacos y personal de Bomberos Voluntarios encontraron a una mujer de la tercera edad tirada sobre la vía pública. Al revisarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer ambos hechos y determinar si existe relación entre los ataques.
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