Clausuran fábrica clandestina de cloro

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ECATEPEC, Méx.- Elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, en coordinación con personal de Protección Civil, realizaron un operativo para la suspensión de un establecimiento que operaba de manera clandestina en la fabricación de cloro, en un predio al parecer invadido en la zona de Cerro Gordo.

El despliegue se realizó luego de un reporte vecinal al Centro de Mando, sobre una probable fuga de producto químico por la presencia de vapores y fuertes olores que emanaban de un negocio ubicado en avenida Industrias, a un costado de la autopista México-Pachuca, por lo que se desplegaron policías del Sector 9, Marina y elementos de Bomberos y Rescate Urbano.

Joel Hernández Hernández, subdirector de Riesgos de Protección Civil, informó que al interior del predio se ubicaron al menos 30 contenedores al parecer de hipoclorito, con los cuales se fabricaba cloro sin medidas de seguridad, y tenían otro giro de compra venta de tarimas, pero al entrevistar a los responsables no pudieron presentar documentación para acreditar su legal funcionamiento.

Por estos hechos, Protección Civil colocó sellos de suspensión e inició dos procedimientos por falta de medidas mínimas de seguridad y por no presentar documentación que demuestren su legal y buen funcionamiento en los dos giros.

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Diana Alvarez, del Departamento de Normatividad de Protección Civil, dijo que es un riesgo para la comunidad y para el entorno el almacenamiento de este producto de forma inadecuada, ya que puede generar intoxicación a personas y animales, afecciones respiratorias y peligros al medio ambiente.