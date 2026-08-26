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Entérate | Las "corcholatas" de Morena para Aguascalientes, Campeche y Colima

Los coordinadores estatales liderarán el proyecto rumbo a la elección de 2027

Por El Universal

Agosto 26, 2026 09:52 a.m.
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      Morena anunció a los primeros coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Aguascalientes, Campeche y Colima, con destino a la elección de 2027.

      Perfiles de los coordinadores estatales

      A continuación, EL UNIVERSAL presenta los perfiles de Nora Ruvalcaba Gámez, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosa María "Rosi" Bayardo Cabrera, aspirantes elegidos.

      Cercana a AMLO y a Sheinbaum, Nora Ruvalcaba

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      Nora Ruvalcaba Gámez forma parte del núcleo morenista identificado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, después, con Claudia Sheinbaum. No es una política que haya surgido de uno de los grupos políticos del PRI o del PAN que después se incorporaron a Morena.

      Su trayectoria viene de la izquierda partidista: militó en el PRD durante muchos años y luego se incorporó a Morena. Fue, de hecho, la primera presidenta estatal de Morena en Aguascalientes, entre 2012 y 2015.

      En 2021 fue delegada de los Programas para el Desarrollo en Aguascalientes y posteriormente, en 2022, López Obrador la nombró subsecretaria de Educación Media Superior.

      En la elección de 2022 en Aguascalientes, su candidatura tuvo respaldo de la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional y del aparato político cercano a Andrés Manuel López Obrador. En aquella campaña, por ejemplo, la dirigencia nacional envió a operadores como Carol Arriaga y Cristina Cruz para trabajar en el proceso.

      Expanista Pablo Gutiérrez Lazarus

      Pablo Gutiérrez Lazarus no es un morenista de origen, su trayectoria viene del Partido Acción Nacional y su llegada a Morena está muy vinculada al proyecto de la gobernadora Layda Sansores en Campeche, a pesar de que cuenta con una trayectoria propia y nexos a nivel federal independientes.

      Fue alcalde de Carmen por el PAN entre 2015 y 2018. En 2021 rompió con el blanquiazul y se incorporó a Movimiento de Regeneración Nacional. Su salto al partido guinda ocurrió en el contexto del proyecto de Layda Sansores con el objetivo de ganar la gubernatura de Campeche en 2021. Desde entonces, Gutiérrez Lazarus se convirtió en uno de los principales cuadros políticos de Morena en Ciudad del Carmen.

      En abril pasado fue Sansores quien personalmente anunció su designación como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación, es decir, el encargado de encabezar el proyecto de Morena rumbo a 2027.

      Cercana a gobernadora de Colima, Rosi Bayardo

      Rosi Bayardo pertenece al grupo político de la gobernadora Indira Vizcaíno, en Colima. Su crecimiento político se explica, en buena medida, por esa cercanía. Actualmente es alcaldesa con licencia de Manzanillo.

      Fue suplente de Vizcaíno cuando ambas llegaron a la Cámara de Diputados en 2018. Cuando Indira dejó la diputación para convertirse en coordinadora de los programas federales de AMLO en Colima, Bayardo ocupó su curul.

      Posteriormente, Indira Vizcaíno la incorporó directamente a su gobierno. Bayardo fue secretaria de Desarrollo Económico durante la administración estatal de Vizcaíno. En la presentación del gabinete, se le describía ya como integrante del equipo de la gobernadora.

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